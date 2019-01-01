Глава Красновишерского района проведёт предновогодний прямой эфир в Instagram Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Красновишерского района Пермского края Евгений Верещагин проведёт предновогоднюю прямую линию в своём Instagram, сообщает пресс-служба района.

Прямое включение намечено на 30 декабря в 16:00 по местному времени. Вопросы от жителей будут приниматься под записью в аккаунте Евгения Верещагина — @adm_krasnovishersk, которую опубликуют позднее.

Напомним, прямой эфир 17 декабря также провёл губернатор Пермского края Максим Решетников.