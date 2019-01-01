Проект новой сцены театра оперы и балета разработают дизайнеры Метрополитен-музея Презентация состоится в январе Поделиться Поделиться Твитнуть

В середине январе 2020 года состоится презентация дизайн-проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета. Первые эскизы новой сцены для общественного и экспертного обсуждения представит их автор, архитектор Андрей Стойич.

Напомним, ранее проект новой сцены прошёл историко-культурную экспертизу. Планировалось, что дизайн-проект будет презентован в декабре. В таком случае мероприятие совпало бы по времени с пребыванием в Перми худрука Новосибирского театра Владимира Кехмана, который планирует посетить балет «Щелкунчик».

Новая сцена Пермского театра оперы и балета станет одним из самых современных и технологичных зданий, но в то же время его архитектурные решения должны позволять аккуратно вписать здание театра на территорию исторического центра Перми. К исполнению этой задачи были привлечены эксперты международного архитектурного бюро WHY.

Как уточняют в краевом минкульте, архитектурное бюро было выбрано Романом Абрамовичем исходя из его международного опыта работы над проектами в области искусства и культуры. Роман Абрамович является попечителем Большого театра и спонсором многочисленных культурных проектов по всему миру. Он неоднократно посещал пермские театральные постановки и предлагал региональным властям свою поддержку в создании новой театральной сцены.

Лиза Джордан, разработчик проекта:

— Мы рады сотрудничать с архитектурным бюро WHY и региональными властями в Перми для разработки архитектурного проекта для театра балета. Для нас большая честь иметь возможность быть частью команды, ответственной за реализацию культурно значимого проекта.

Офисы архитектурного бюро WHY расположены в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Команда из 40 человек включает архитекторов и дизайнеров. Менее чем за 10 лет компания WHY смогла построить первый в мире художественный музей с сертификатом LEED на соответствие высоким экологическим стандартам. Недавно завершённые проекты включают в себя Фонд искусств Martian Brothers в Лос-Анджелесе, галерею Ларри Гагосяна в Сан-Франциско и Музей изобразительных искусств в Луисвилле. Среди текущих проектов компании — реставрация крыла Рокфеллера в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, галерея Северо-Западного побережья, зал Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, Музей азиатского искусства в Сан-Франциско и Музей Темпо в Маниле.



