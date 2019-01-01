Оформление ипотеки на жильё — пошаговая инструкция Поделиться Поделиться Твитнуть

Этап 1. Выберите банк для кредитования.

Сравните суммы кредитования, сроки, процентные ставки, размеры первого взноса, условия погашения и другие детали в разных банках, чтобы подобрать лучшие. При этом стоит учитывать, что при оформлении ипотеки к заёмщикам выдвигается более строгий список требований, чем при подаче заявок на обычные потребительские кредиты.

Чтобы купить квартиру в ипотеку, банковские учреждения выдвигают следующие требования:

— минимальный возраст — от 21—23 лет на момент оформления;

— максимальный возраст — до 65—70 лет на момент погашения;

— наличие постоянного трудоустройства (стаж на последнем месте от 6—12 месяцев);

— стабильная официальная зарплата выше средней (чтобы ежемесячный платеж составлял до 30—40% от дохода.

Выбирайте банк исходя из требований к заёмщику и предложенных условий. Часто процентная ставка связана с первоначальным взносом: чем он больше, тем ниже процент. Кроме того, увеличение суммы взноса повышает вероятность одобрения запроса, и шанс получить заём с предоплатой 40% выше, чем при взносе 10%.

Этап 2. Подайте заявку на оформление ипотеки.

Выбрав кредитора, подайте заявку на выдачу ипотеки. Заявка обычно рассматривается от трёх рабочих дней, но иногда этот процесс затягивается. Так как её подача в банковское учреждение не обязывает заёмщика брать кредит в случае одобрения, можно подавать документы в несколько банков параллельно. Если в одном из них откажут, то вы сможете оформить кредит в другом.

Этап 3. Найдите квартиру.

Когда банк одобрит заявку, можно приступать к поиску жилья. Сделать это можно как самостоятельно, так и при помощи агентства, но во втором случае придётся платить комиссионные. При поиске квартиры на первичном рынке необходимо отбирать предложения в зданиях, уже сданных в эксплуатацию или пребывающих на завершающих стадиях строительства.

При подборе квартиры на вторичном рынке важно найти юридически чистый вариант, на покупку которого банк согласится выдать деньги. Для этого недвижимость должна отвечать ряду требований:

— соответствие проектной документации;

— неаварийное состояние дома;

— отсутствие возможных проблем, связанных с правами собственности (таких как споры за наследство);

— отсутствие у владельца ограничений на действия по продаже имущества (например, из-за долгов).

Этап 4. Получите одобрение банка.

Найдя квартиру в продаже, обратитесь в банк для одобрения выдачи кредита. Если жильё соответствует всем требованиям для ипотеки, банк предложит проект договора, в котором должны быть все условия кредитования, такие как полная стоимость, размеры взносов, процесс погашения.

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