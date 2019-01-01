Начальник краевой Инспекции жилнадзора лишён прав за пьяную езду Поделиться Поделиться Твитнуть

Начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Обь этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

Александр Евсюков наказан штрафом в размере 30 тыс. руб. и лишён прав на 1 год и 8 месяцев.

В Инспекции утверждают, что факт езды в нетрезвом виде доказан не был.

«18 октября 2019 года, в пятницу, около 21:00 во дворе дома на Комсомольском проспект, 3 в Перми произошёл взрыв, в результате которого получил повреждения автомобиль Nissan. Начальник Инспекции Александр Евсюков к тому времени находился дома с семьёй, однако незамедлительно прибыл на место происшествия для оказания помощи правоохранительным органам и составления перечня жильцов, проживающих в доме. Александр Евсюков исполнял свои служебные обязанности в течение нескольких часов и возвратился домой только ночью около 1:00. По пути домой был остановлен сотрудниками ДПС. От медицинского освидетельствования отказался. Факт езды в нетрезвом виде не установлен и не доказан», - отметили в инспекции.















