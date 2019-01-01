«Линия сердца» Артёма Нижника: мировая премьера в Пермской филармонии Поделиться Поделиться Твитнуть

25 декабря в Органном зале Пермской филармонии в рамках VI Международного Рождественского фестиваля состоится беспрецедентное событие — мировая премьера дивертисмента для двух баянов и оркестра русских народных инструментов «Линия сердца» современного композитора Артёма Нижника. Сочинение написано специально для оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой и баянного дуэта из Санкт-Петербурга SiBDUO.

Артём Нижник — преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории, художественный руководитель и дирижёр оркестра баянистов и аккордеонистов Санкт-Петербургской консерватории, заведующий кафедрой народных инструментов Белгородского государственного института искусств и культуры — познакомился с SiBDUO как раз в городе на Неве. Что касается лауреата международного конкурса-фестиваля оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии, то его встреча с дуэтом состоялась несколько лет назад и с тех пор каждый год радует слушателей премьерами. Среди них — «Двойное оБАЯНие» и «Новогодняя карусель», познакомившие пермских слушателей с баянным дуэтом. Когда композитор задумал свою «Линию сердца», решение его было однозначным: исполнить это смогут только пермский народный оркестр и SiBDUO!

Артём Нижник, художественный руководитель и дирижёр оркестра баянистов и аккордеонистов Санкт-Петербургской консерватории:

— Для меня музыка — это, прежде всего, большой труд. Садишься за фортепиано, в голове есть какая-то идея — условно я бы сравнил это с зерном, — и это не обязательно мелодия, это может быть и какая-то краска, или тембр, или гармония, или фактура, — и вот ты садишься и часов по 6—10 пишешь. Это как у Маяковского, который говорил, что поэзия — как добыча радия. Вот и музыка, и любой творческий процесс — это то же самое. Или ещё проще: как будто перед тобой рассыпали миллион пазлов, и ты берёшь и составляешь их, и что-то внутри тебе подсказывает, что вот здесь правильно, а тут надо переделать, — и работаешь снова.

Новая встреча с пермским оркестром и дуэтом из Санкт-Петербурга состоится в премьерной программе «SiBDUO представляет...». Участники дуэта SiBDUO Александр Сироткин и Андрей Битюцких — лауреаты международных конкурсов, обладатели самых престижных призов —«Трофея Мира» (2013 год, Самара, Россия) и «Кубка Мира» (2014 год, Зальцбург, Австрия). Коллектив активно сотрудничает с оркестрами русских народных инструментов, камерными и симфоническими оркестрами, солистами-инструменталистами. Часто дуэт демонстрирует необычные сочетания баяна с другими музыкальными инструментами: пианика, этнические и шумовые ударные. В репертуаре дуэта — классика, современная музыка, народные песни в оригинальных обработках и произведения, которые исполняются исключительно SiBDUO. Талантливым музыкантам подвластны все стили, краски и оттенки музыки. Дуэт SiBDUO принимал участие в различных фестивалях: в России, Германии, Италии, Австрии, Чехии, Украине. Музыкантами сыграны сотни концертов, и каждый концерт — это событие, которое запоминается надолго. Невероятная энергетика и потрясающая виртуозная игра харизматичных музыкантов находят искренний отклик и восхищение у зрителей. Помимо мировой премьеры, в программе концерта в Пермской филармонии прозвучат пьеса «Восемь восьмых» Натальи Хондо, «Карагоды весны» Артёма Нижника, «Балканская рапсодия» Вячеслава Семёнова и «Цыганская рапсодия» Виктора Гридина, а также другие произведения для баяна и оркестра народных инструментов, созданные отечественными композиторами. Завершит концерт зажигательная виртуозная «Лезгинка» Андрея Бызова.

По данным пресс-службы Пермской краевой филармонии

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