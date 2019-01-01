Евгения Пастухова выпускающий редактор За пост главы Куединского района поборются два кандидата Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», во второй тур конкурса на пост главы Куединского района вышли два кандидата: это бывший заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Андрей Шахаев и глава Куединского сельского поселения Анатолий Верхоланцев.

Напомним, изначально на конкурс заявились восемь человек, в том числе действующий с 2014 года глава Александр Горбунов. 18 декабря он снял свою кандидатуру.