Евгения Пастухова 1

Евгения Пастухова

выпускающий редактор

За пост главы Куединского района поборются два кандидата

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По информации «Нового компаньона», во второй тур конкурса на пост главы Куединского района вышли два кандидата: это бывший заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Андрей Шахаев и глава Куединского сельского поселения Анатолий Верхоланцев.

Напомним, изначально на конкурс заявились восемь человек, в том числе действующий с 2014 года глава Александр Горбунов. 18 декабря он снял свою кандидатуру.

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