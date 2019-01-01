Евгения Пастуховавыпускающий редактор
За пост главы Куединского района поборются два кандидата
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По информации «Нового компаньона», во второй тур конкурса на пост главы Куединского района вышли два кандидата: это бывший заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Андрей Шахаев и глава Куединского сельского поселения Анатолий Верхоланцев.
Напомним, изначально на конкурс заявились восемь человек, в том числе действующий с 2014 года глава Александр Горбунов. 18 декабря он снял свою кандидатуру.
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