Дмитрий Енцовжурналист
В Перми ул. Разгуляйская 2-я может быть переименована в ул. Тасима Маметова
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В Общественный совет по топонимике при главе города Перми поступило предложение от инициативной группы о переименовании ул. Разгуляйской 2-й (расположена в частном секторе микрорайона Разгуляй) в ул. Тасима Маметова.
Тасим Маметов был рудопромышленником, занимался поставкой руды на Егошихинский и Мотовилихинский заводы в XVIII веке.
Вопрос о переименовании будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний совета по топонимике.
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