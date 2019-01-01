Дмитрий Енцов журналист В Перми ул. Разгуляйская 2-я может быть переименована в ул. Тасима Маметова Поделиться Поделиться Твитнуть

В Общественный совет по топонимике при главе города Перми поступило предложение от инициативной группы о переименовании ул. Разгуляйской 2-й (расположена в частном секторе микрорайона Разгуляй) в ул. Тасима Маметова.

Тасим Маметов был рудопромышленником, занимался поставкой руды на Егошихинский и Мотовилихинский заводы в XVIII веке.

Вопрос о переименовании будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний совета по топонимике.