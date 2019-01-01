«Диссернет» рекомендовал лишить учёной степени доцента ПГНИУ В вузе сообщили, что решение будет принимать Минобр РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Ощепков



Вольное сетевое сообщество экспертов «Диссернет» завершило экспертизу диссертации замдекана, доцента кафедры менеджмента экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Виктора Ощепкова. Диссертация была защищена на тему «Нематериальные корпоративные активы субъекта Федерации как фактор повышения региональной конкурентоспособности» в 2011 году.

«Диссовет при Институте проблем региональной экономики РАН рекомендовал лишить господина Ощепкова учёной степени кандидата наук», — значится на сайте «Диссернета».

«Нам известно о рекомендациях, принятых диссертационным советом по поводу лишения степени кандидата экономических наук доцента кафедры менеджмента ПГНИУ Виктора Ощепкова. Окончательное решение будет приниматься на заседании ВАК Минобрнауки РФ», — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе ПГНИУ. Дата заседания пока не назначена.

Добавим, что «Диссернет» также обратил внимание на коллегу и однофамильца Виктора Ощепкова Андрея Ощепкова, который является доцентом кафедры менеджмента экономического факультета ПГНИУ. Результаты экспертизы его диссертации пока не опубликованы. Оба доцента защищали диссертации у одного научного руководителя — Владимира Прудского.

Напомним, согласно сайту сообщества, участники «Диссернета» «совместными усилиями, основанными на принципах сетевого распределения труда и использовании современных компьютерных технологий, противодействуют незаконным махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения учёных степеней в России».