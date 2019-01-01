Евгения Пастухова выпускающий редактор Александр Горбунов отказался переизбираться на пост главы Куединского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», Александр Горбунов, руководящий территорией с 2014 года, снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Куединского района.

Напомним, на этот пост претендовали восемь кандидатов, среди которых бывший заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Андрей Шахаев, экс-директор УМТП «Куединские тепловые сети» и депутат от «Справедливой России» Владимир Денисенко, бывший начальник контролно-счетной палаты Андрей Мочалов и глава Куединского сельского поселения Анатолий Верхоланцев, глава Талмазского сельского поселения Александра Васиуллина, экс-начальник Куединского дорожного участка, экс-депутат Алексей Равелев и Антон Макаров.

Сам конкурс состоится 18 декабря.