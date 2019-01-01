Губернатор предложил досрочно открыть ледовый городок на эспланаде Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе сегодняшнего заседания краевого правительства губернатор Прикамья Максим Решетников предложил открыть ледовый городок на городской эспланаде для посетителей 29 декабря, в воскресенье.

Предложение поступило после того, как режиссёр МАУ «Агентство социокультурных проектов Перми» Алла Пономарёва назвала датой открытия понедельник, 30 декабря.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Давайте попробуем городок открыть не в понедельник, а в воскресенье. Чтобы люди в выходной день пришли, посмотрели. Понимаю, что объект большой и сложный, но можно немного ускориться и сделать людям праздник. Тем более, что и школьники уже на каникулах будут.

Также глава региона попросил обратить особое внимание на уборку городка в зимние праздники.

Напомним, новогодний городок будет включать 12 ледовых объектов и 20 горок. Также на эспланаде откроются три ледовых объекта для использования в качестве фотозоны — «Птица Гамаюн», «Птица Сирин» и «Птица Алканост». На месте фонтана возле Театра-Театра будет размещён ярмарочный комплекс, ледовая карусель с 10-метровой ледяной ёлкой и скульпторами животных. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 кв. м.