В технопарке Morion Digital обсудили перспективы внедрения высоких технологий в сельском хозяйстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Сельское хозяйство пока отстаёт от других отраслей в вопросе внедрения цифровых технологий. В краевом минсельхозпроде расценивают это как большой потенциал для роста в этой сфере. Для того чтобы обозначить наиболее перспективные сферы для развития, представители производителей, власти и IT-компаний собрались на конференции в технопарке Morion Digital.

«Мы должны понять, где проходят границы между технологиями, которые уже применяются, и теми, которые ещё только будут внедрять, — говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева. — Цифровизация позволяет сделать бизнес-процессы более эффективными и облегчает труд работников в сельском хозяйстве».

Кроме того, задача по повышению эффективности производства за счёт цифровизации определена федеральным проектом «Цифровое сельское хозяйство», реализация которого стартует в 2020 году. Производительность труда на сельхозпредприятиях, применяющих цифровые технологии, к 2021 году должна вырасти в два раза.

По мнению директора технопарка Morion Digital Оскара Ягафарова, развитие цифровых технологий коренным образом меняет подход к традиционным отраслям промышленности. «Но нигде так не заметен эффект от внедрения новых технологий, как в сельском хозяйстве», — уверен он.

Представители аграрного сектора (всего на конференцию приехали порядка 130 участников) уверены, что внедрение высоких технологий в сельском хозяйстве неизбежно. «За высокими технологиями будущее, — говорит председатель СПК «Колхоз «Совет» Ольга Власова. — Ещё каких-то двадцать лет назад мы могли спокойно жить без мобильных телефонов, а теперь без них никуда. Так и с цифровизацией, никуда мы от неё не уйдём». Она добавила, что приехала на конференцию как раз для того, чтобы ознакомиться с новыми технологическими решениями.

На АО «Агропредприятие «Заря Путино» уже несколько лет занимаются модернизацией производства. Руководитель компании Армен Киракосян, по его признанию, приехал на конференцию, чтобы найти решение для интеграции данных всей производственной цепочки предприятия. «Данных много, хотелось бы соединить их в единое целое, — объясняет Армен Киракосян. — Хочется, чтобы анализ проводился в одной программе, которая выдавала бы расчёты и графики, полезные для принятия решений».

Кстати, на конференции были представлены проектные решения, разработанные российскими компаниями, которые уже реализованы в хозяйствах Пермского края. Так, в октябре 2019 года в ООО АПК «Красава» Пермского района было запущено комплексное решение для молочных ферм, разработанное компанией АО «ЭР-Телеком Холдинг».

На предприятии была запущена система IT-решений: установка датчиков позволяет оперативно собирать данные о расходе коммунальных ресурсов, передвижении техники (трекеры в режиме реального времени отслеживают местонахождение и маршруты) и объёмах отгружаемой продукции (на танк временного хранения продукции были установлены беспроводные датчики, отправляющие в базу данных актуальные данные по объёму отгружаемого молока). «Внедрение новых технологий позволило существенно сократить влияние человеческого фактора на производство, — рассказывает генеральный директор ООО АПК «Красава» Николай Касеев. — В результате за два месяца работы за счёт сокращения потерь рост производства товарной продукции был увеличен на 20%».

По словам представителя компании «ЭР-Телеком Холдинг» Григория Шишкина, основной эффект достигается за счёт повышения производительности труда и более бережного отношения к энергоресурсам. В компании отмечают, что готовы подобрать набор цифровых решений индивидуально для каждого предприятия, в зависимости от запроса.

Министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева



В АПК «Красава» подчеркнули, что внедрение высоких технологий не отразилось на числе работников: сокращений не было. И в этом проявляется особенность цифровизации сельского хозяйства: в отличие от других отраслей, сокращения числа рабочих мест не происходит. «Основной эффект достигается за счёт повышения объёма выпуска продукции и сокращения потерь, — говорит руководитель направления исследований и аналитики Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Зендриков. — Цифровизация в агропромышленном комплексе работает на человека», — считает эксперт ФРИИ.

Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», которая в 2018 году получила статус национального проекта. Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьёзные меры поддержки в том числе и в вопросах внедрения высоких технологий в производство. С 2016 года в Пермском крае работает программа, предусматривающая возмещение сельхозпроизводителям части прямых понесённых затрат при создании, реконструкции и модернизации производства. В 2019 году из краевого бюджета по этой программе выделено 794 млн руб. на поддержку инвестпроектов в сельском хозяйстве Пермского края. Эта программа также способствует реализации федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».