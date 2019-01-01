В Пермском крае зафиксированы первые случаи заболевания гриппом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зафиксированы первые пять заболевших гриппом. Такую информацию в ходе заседания регионального правительства 18 декабря озвучила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, сообщает газета «Пятница». «Это действительно грипп, при этом, ощутимо раньше, чем мы его ожидали», — добавила министр. Ранее озвучивались прогнозы, что первые заболевшие появятся не ранее января.

Напомним, 16 декабря Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило, что на минувшей неделе уровень заболеваемости ОРВИ соответствовал эпидемическому порогу. «По данным лабораторного мониторинга, среди больных с клиникой ОРВИ, циркулируют характерные для данного периода года возбудители — риновирусы и аденовирусы» — сообщали в ведомстве. На 16 декабря в крае привито против гриппа более 1,3 млн человек (49,3% от совокупного населения), в том числе 406 тыс. детей.