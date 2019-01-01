Евгения Пастухова выпускающий редактор Александр Мелёхин сохранил должность главы Ординского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Главой Ординского муниципального округа избран Александр Мелёхин. Его кандидатуру поддержали 14 присутствовавших депутатов местной думы.

Напомним, ранее комиссия по отбору кандидатов на пост главы Ординского муниципального округа определила претендентов, которые будут представлены депутатам думы. Заявки подавали глава Ординского района Александр Мелёхин и директор МБУ ДО «Ординская ДШИ» Светлана Сергеева.

Александр Мелёхин руководит Ординским районом с 2016 года.