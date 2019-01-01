Портам российской Балтики необходима модернизация Поделиться Поделиться Твитнуть

Генеральный директор ООО «Метафракс-Трейдинг» Олег Мамаев принял участие в работе круглого стола по теме «Развитие экспортного потенциала Пермского края». Диалог, в котором приняли участие представители правительства Пермского края, Пермской таможни, Пермской торгово-промышленной палаты и руководители промышленных предприятий состоялся в Перми 13 декабря.

По итогам 2018 года Пермский край вошёл в топ-15 регионов страны по объёму экспорта, заняв 11-е место. Объём экспорта из Пермского края за 8 месяцев 2019 года составил $3,49 млрд. Это на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Олег Мамаев в своём выступлении обратил внимание компаний — начинающих экспортёров на необходимость тщательного планирования любых экспортных операций, учёта различных нюансов, связанных, к примеру, с использованием резервной валюты или таможенного оформления товаров. В части предложений в адрес органов государственной власти он остановился на задачах развития транспортной инфраструктуры.

Олег Мамаев, генеральный директор ООО «Метафракс-Трейдинг»:

— Сейчас началось активное развитие современных портов в Ленинградской области — Усть-Луга, Кингисепп, нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Однако недостаток портовой инфраструктуры по перевалке наливных химических грузов по-прежнему вынуждает российских производителей пользоваться услугами портов Финляндии. А это ведёт к увеличению оборота цистерн, росту затрат и времени на транспортировку. Создание отечественной портовой инфраструктуры позволило бы значительно повысить конкурентоспособность российской химической продукции и создать новые рабочие места .