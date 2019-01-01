КРПК реализует проект по расселению ветхого жилья в 12 территориях Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Совет по предпринимательству Пермского края присвоил проекту строительства социального жилья в 12 территория региона статус приоритетного инвестиционного. В проекте будут участвовать Бардымский, Большесосновский муниципальные районы, Верещагинский, Красновишерский, Осинский, Оханский, Чайковский, Соликамский городские округа, а также Губаха, Пермь, Краснокамск и Кунгур.​ Именно в этих территориях сосредоточено 75% всего аварийного жилого фонда Пермского края.

Инициатором проекта выступает Корпорация развития Пермского края (КРПК). По словам генерального директора компании Игоря Ведерникова, проект предполагает строительство качественного жилья общей площадью до 37 тыс. кв. м для расселения граждан из аварийного жилья. Это порядка 960 жилых помещений, которые будут передаваться с отделкой «под ключ» и умными сервисами.​ Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В» — то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже.

Общий объём инвестиций — около 1,5 млрд руб., проект позволит создать 400 рабочих мест.

Игорь Ведерников, генеральный директор Корпорации развития Пермского края:

— Мы будем строить малоэтажные дома, от двух до четырёх этажей, в зависимости от потребностей муниципалитета. При этом проект предполагает​ реализацию в два этапа​ — до марта 2022 года.​ Но​ мы намерены завершить его раньше — уже через год — в​ сентябре 2021.

Глава Прикамья​ Максим Решетников​ попросил уточнить, нет ли рисков, что на возведение домов в каких-то территориях не найдётся подрядчиков. Игорь Ведерников пояснил, что участки под строительство предполагается формировать пакетами. В них будут собраны как рентабельные, так и низкорентабельные участки, что в совокупности даст прибыть от реализации построенного жилья. Выкупаться жильё будет правительством Прикамья совместно с муниципалитетами в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Пермский край является третьим регионом страны по объёму аварийного жилья. 749 тыс. кв. м жилищного фонда Пермского края признано аварийными и подлежащими расселению, в переселении нуждаются 46 тыс. человек в 37 муниципальных образованиях. В планах на 2019 год — в общей сложности расселить 90 тыс. кв. м жилья. За год из аварийного фонда переехали 3,5 тыс. человек, более 2 тыс. человек получили жильё на год раньше.