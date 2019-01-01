Топ-5 устройств, без которых жители Прикамья не могут обойтись зимой Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители Перми знают, что к холодной зиме следует готовиться заранее. Спастись от морозов за окном и избежать простудных заболеваний горожанам помогают сушильные машины, увлажнители и очистители воздуха и отопительные приборы. Аналитики выяснили, какие девайсы пользуются наибольшим спросом среди пермяков в осенне-зимний период.

Топ-5 устройств, без которых жители Прикамья не могут обойтись:

— сушильные машины Electrolux и разработки других брендов. При отрицательной температуре за окном быстро и без существенных потерь высушить бельё на балконе практически невозможно. Именно поэтому пермяки предпочитают покупать электрические сушильные машины, которые справляются с поставленной задачей буквально за час;

— электрические отопительные агрегаты разной мощности. Для поддержания оптимальной температуры в жилых помещениях горожане покупают в гипермаркетах и заказывают в режиме онлайн котлы, тепловые вентиляторы, масляные и инфракрасные обогреватели, работающие от электросети;

— очистители воздуха. В борьбе за крепкое здоровье и непоколебимый иммунитет все средства хороши. Придерживаясь этой теории, жители Перми устанавливают в домах и квартирах очистители воздуха, способные «утилизировать» опасные для здоровья бактерии и микроорганизмы;

— увлажнители воздушной массы. Ещё одна популярная категория девайсов для поддержания оптимального микроклимата. Популярность увлажнителей обусловлена их универсальностью. Так, обычная «мойка воздуха» или ультразвуковая модель помогает дышать полной грудью, а также способствует улучшению состояния кожи и волос пользователей;

— сетевые и портативные сушилки для обуви. Пермяки убеждены, что сухая обувь — залог крепкого здоровья в холодную пору. Они активно используют специальные сушилки, которые позволяют избавиться от лишней влаги на поверхности и внутри обуви. С такими устройствами горожанам не страшны ни дожди, ни снегопады, ни слякоть.

Также в топе самых полезных «зимних» девайсов, по мнению опрошенных жителей Перми, — ледоступы, электрические гирлянды, камины, тепловизоры, а также термостаты и программаторы для отопительной техники.

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