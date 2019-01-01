Рядом с будущим аквапарком предполагается строительство гостиницы До конца года будет объявлен конкурс на проектно-изыскательские работы Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках Совета по предпринимательству Пермского края директор по капитальному строительству ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» Сергей Катаев рассказал о том, какие объекты включит в себя будущий пермский аквапарк.

Напомним, проект ООО «СК «Олимпия-Пермь» по строительству аквапарка получил статус приоритетного. Планируется, что аквапарк появится в Перми к 2023 году.

По словам Сергея Катаева, вместе с аквапарком предполагается появление гостиницы для гостей города и фитнес-центр. Общая площадь комплекса составит порядка 60 тыс. кв. м.

Сергей Катаев, директор по капитальному строительству ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»:

— Потенциальными гостями аквапарка станут 8—10 млн жителей Пермского края и соседних регионов: Республики Башкортостан и Удмуртской Республики, Свердловской и Кировской областей. В большинстве этих регионов аквапарков нет, а в Свердловской области он может считаться устаревшим.

По мнению Сергея Катаева, аквапарк и фитнес-центр будут принимать по 30 тыс. человек в месяц. Пока переговоров с поставщиками коммунальных ресурсов не велось, однако до конца года будет объявлен конкурс на проектно-изыскательские работы, которые включат расчёт по нагрузке на сети.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил минимущества и минэку региона рассмотреть и другие площадки, кроме ул. Калинина, и представить их сравнительный анализ депутатам и экспертам.