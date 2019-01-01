Дмитрий Енцовжурналист
Максим Решетников — о бродячих собаках: «Деньги у муниципалитетов на решение проблемы есть»
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Губернатор Пермского края Максим Решетников во время instagram-конференции 17 декабря ответил на вопрос о большом количестве беспризорных собак на улицах.
Максим Решетников, губернатор Прикамья:
— Деньги у муниципалитетов на решение проблемы есть. Отговорки, что шесть раз объявляли конкурс, но никто не заявился, не принимаются. Стройте бюджетные приюты и организовывайте работу сами.
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