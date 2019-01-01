Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае 31 декабря не будет выходным днём Губернатор сказал, что в его полномочиях только предоставить выходной чиновникам, но он не будет этого делать Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время instagram-конференции 17 декабря заявил, что в регионе 31 декабря не будет выходным днём, потому что такие вопросы — в компетенции федерального правительства.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

- Этот вопрос в компетенции правительства России. Я как губернатор единственное что могу — объявить выходной день для чиновников, но не вижу в этом смысла. Что касается общественной сферы, то руководители организаций в состоянии договориться на это счёт внутри своих коллективов и отпустить пораньше, или вообще предоставить выходной — женщинам. Например, я планирую так и сделать внутри администрации, а мы с коллегами-мужчинами сами справимся.