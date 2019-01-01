Руководителем краевой Госинспекции труда назначен Олег Украинский Чиновник уже провёл первое совещание с губернатором Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец представил губернатору Пермского края Максиму Решетникову и главному федеральному инспектору Сергею Половникову нового руководителя Государственной инспекции труда по региону. Им назначен Олег Украинский.

Олег Украинский занимал должность советника руководителя Федеральной службы труда и занятости в Москве, три года он проработал в Удмуртии, где также возглавлял Государственную инспекцию труда.

В рамках совещания Олег Украинский отметил, что приложит все усилия, чтобы деятельность инспекции в Прикамье соответствовала требованиям руководства страны и Федеральной службы по труду и занятости. Среди его первоочередных задач — работа с обращениями граждан, вопросы задолженности по заработной плате, а также внедрение мониторинга и дистанционного надзора в деятельность инспекции для снижения административной нагрузки на бизнес.