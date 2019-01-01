Дмитрий Енцов журналист Президент «Домброва Гурнича»: «Удержать Роберта Джонсона от перехода в «Парму» было невозможно» Поделиться Поделиться Твитнуть

Роберт Джонсон. Фото: MKS Dąbrowa Gornicza

Президент польского баскетбольного клуба «Домброва Гурнича» Лукаш Чак прокомментировал переход американского защитника Роберта Джонсона в пермскую «Парму» польскому изданию Sportowefakty. По его слвоам, противстоять переходу было невозможно, так как такое желание выстказал и сам баскетболист, руководствуясь пунктом в контракте.

Лукаш Чак, президент клуба «Домброва Гурнича»:

— В контракте игрока был пункт, по которому он мог покинуть команду в случае поступления ему предложения и готовности нового клуба заплатить компенсацию. Этот пункт был внесён в контракт агентом игрока. Агент заранее предполагал, что Джонсона захочет приобрести какая-либо команда. Но мы думали, что это произойдёт позднее. Предложение поступило на прошлой неделе. Я разговаривал с его агентом, просил, чтобы он остался до конца сезона или хотя бы до Рождества. Но российская команда очень хотела заполучить игрока.

Польская команда сейчас занимает 14-е место (из 16 участников) в польском «Экстраклассе» (название польской лиги). Джонсон был одним из лидеров с успешными личными показателями: в среднем 20,2 набранных очка за игру, 7,3 подбора, 5,8 передачи и 1,4 перехвата.

О подписании контракта «Парма» объявила в воскресенье, 15 декабря.



