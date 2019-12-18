Популярные планировки в ЖК «Маяк» — с новогодней скидкой до 189 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый год — время чудес и щедрых подарков!

Только 17 и 18 декабря PAN City Group дарит своим клиентам при покупке квартиры скидку до 189 тыс. руб. в ЖК «Маяк».

Что для этого нужно? Выбрать квартиру своей мечты, а дальше всё просто:

1. Отправить менеджеру отдела продаж документы на оформление договора долевого участия (это займёт не более 2 минут). При покупке квартиры с привлечением ипотечных средств менеджер отдела продаж совершенно бесплатно поможет подать заявку в банк и получить решение в течение 1 дня.

2. Подписать договор долевого участия и передать его на регистрацию.

3. Оплатить стоимость квартиры после регистрации договора долевого участия.

Что при этом получает клиент?

— Квартиру своей мечты по очень выгодной цене!

— Квартиру в доме, находящемся в финальной стадии строительства (готовность 81%), срок ввода дома в эксплуатацию 2 квартал 2020 года.

— Квартиру с качественной отделкой «под ключ», что позволит сэкономить время и деньги на ремонт!

Увидеть квартиру своей мечты своими глазами, выбрать оптимальную планировку и видовые характеристики — это реально! Персональный менеджер отдела продаж проведет для вас презентацию на строительной площадке.

Клиенты PAN City Group получают компетентное сопровождение сделки на всех этапах — от первого визита в офис до получения ключей от квартиры и гарантийного обслуживания жилья.

Подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 Скидка 4% от базовой стоимости квартиры в Жилом комплексе «Маяк» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 1А действительна на трёхкомнатные квартиры и квартиры 3С площадью от 60 кв. м., предоставляется при условии подписания договора ДДУ до 18.12.2019 (включительно). Скидка 5% от базовой стоимости квартиры в ЖК «Маяк» действительна на все остальные квартиры, представленные в прайсе, кроме квартир №83 и 185 (действует скидка 3%), предоставляется при условии подписания договора ДДУ до 18.12.2019 (включительно). Скидка предоставляется первым пяти покупателям. Подробности в отделе продаж ООО «ПАН Сити Групп». В акции не участвуют квартиры №83 и 185, на них сохраняется стандартный размер скидки 3%.

3 Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004). Застройщик Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru, www.dom-mayak.ru и на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф.