Коллективы Пермского края вошли в пятёрку лидеров «Театрального Приволжья» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Нижнем Новгороде завершился молодежный фестиваль сценического искусства Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье».

В борьбе участвовали 483 коллектива и 7 тыс. юных актеров. Лучшей школьной постановкой признана работа ребят из города Межгорье в Башкортостане. Пермский край на фестивале в этом году представил авторский студенческий театр «17-я Скрипка» и школьный театр из Яйвы «Балаганчик». Прикамцы вошли в пятёрку лидеров в округе.

Лучшие режиссёры и актёры получили в подарок поездку в Москву на спектакли ведущих театров России. Награды также получили победители конкурса афиш.

Фестиваль продолжится в 2020 году, его примет Удмуртия.