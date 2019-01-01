Пермякам начнут оформлять электронные трудовые книжки Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2020 году введут электронные трудовые книжки. Изменения коснутся всех регионов страны, в том числе и Пермского края.

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. До 30 июня 2020 года работодатель обязан письменно сообщить работникам об изменениях. Выбрать между бумажной или электронной версией трудовой книжки россияне могут до конца 2020 года, после чего необходимо будет подать письменное заявление. У тех, кто выйдет на работу впервые, трудовая книжка будет оформлена в электронном виде.

В дальнейшем граждане смогут запрашивать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге или в электронном виде на последнем месте работы, в многофункциональном центре, Пенсионном фонде и на портале госуслуг.