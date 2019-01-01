Пермяков призвали пополнить запас крови перед новогодними праздниками Поделиться Поделиться Твитнуть

В преддверии длительных новогодних каникул Пермская краевая служба переливания крови призвала пермяков сдать донорскую кровь и пополнить запас её компонентов.

Оксана Самовольникова, главный врач Пермской краевой службы переливания крови:

— Праздничный сезон — всегда трудное время года для поддержания запасов крови, которые обычно снижаются с конца декабря до середины января. Мы конкурируем за драгоценное время с рождественскими покупками и встречами с друзьями. Количество доноров заметно снижается и из-за зимних недугов.

Донорская акция «С Новым годом, служба крови!» пройдёт 23 декабря на Пермской краевой станции переливания крови по адресу ул. Лебедева, 54 с 08:00 до 13:30. При этом с 9:00 до 11:00 посетителям обещают праздничную программу: Дед Мороз и Снегурочка проведут конкурсы, связанные с донорством крови.

Пермская краевая служба переливания крови обеспечивает кровью более 65 медицинских организаций края, заготавливает более 21 тыс. л крови в год, привлекает около 23 тыс. доноров — это более 30 тыс. спасённых жизней.

Отметим, что перед сдачей крови нужно соблюдать диету. Также существуют временные и полные противопоказания к донорству. Со всеми ограничениями можно ознакомиться на сайте станции.