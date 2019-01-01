Березники получили катер для спасения рыбаков на льдинах Поделиться Поделиться Твитнуть

Аварийно-спасательная служба Березников получила катер на воздушной подушке «Аэроджет-10М». Судно способно преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели, передвигаться по воде, льду и болотам, имеет скорость хода по воде 40 км/ч, по снегу — 60 км/ч. Максимальная дальность хода катера без дозаправки составляет 500 км. Судно позволяет перевозить до 10 человек или грузы до 1200 кг.

Юрий Скоп, руководитель Управления гражданской защиты Березников:

— Судно можно использовать для реагирования на чрезвычайные ситуации в отдалённых населённых пунктах, к которым нет дорог и доступ возможен только по Каме, а также для реагирования в другие населённые пункты, добраться до которых в зимний период времени проблематично.

Кроме того, катер будет использоваться для проведения поисково-спасательных работ. В связи с этим судно оснастят мотопомпой, комплектом аварийно-спасательного инструмента, медицинской укладкой, носилками, гидрокостюмом.

Это первый катер на воздушной подушке, который появился в регионе. Сегодня на вооружении краевой службы спасателей имеется аэробот — вездеход, способный перемещаться по различным поверхностям. При этом катер на воздушной подушке обладает большей мобильностью и может ближе подобраться к пострадавшему, например, к рыбаку на отколовшейся льдине.

Губернатор Пермского края Максим Решетников уже дал получение региональному минтрансу рассмотреть возможность приобретения подобных судов для других территорий края.

Отметим, что в 2018—2019 годах служба Березников выполнила 1802 выезда для проведения поисково-спасательных работ. При этом 7 декабря в Перми на льдине в 30 м от берега были спасены шесть рыбаков.