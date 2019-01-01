Несовершеннолетним осуждённым в Прикамье не доплачивали за переработки Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональная прокуратура выявила нарушения в ходе проверки ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю».

Установлено, что воспитанники работали свыше установленной нормы труда в день, при этом выплаты за переработку им не производились, расчётные листки не выдавались, а инструктаж по охране труда не проводился. Кроме того, в учреждении не принимались локальные акты о правилах внутреннего трудового распорядка, приёма на работу, отпусках.

Также руководитель колонии не в полном объеме выполнял обязанность по трудоустройству осуждённых, имеющих судебные иски по возмещению морального и материального вреда.

Более того, в нарушение Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности в сфере образования были допущены сотрудники без справок об отсутствии судимости.

Заместитель прокурора внёс начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю представление с требованием незамедлительно принять меры по восстановлению трудовых прав воспитанников.