Суд подтвердил незаконность повышения тарифа на тепло в Закамске на 56% ФАС предложила оштрафовать поставщиков ресурса на 41 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правомерность решения Управления ФАС России по Пермскому краю о том, что включение компании-посредника в систему теплоснабжения Кировского района Перми незаконно. Кроме того, суд отклонил кассационную жалобу группы компаний ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Т Плюс Новые решения» (ТНР).

Таким образом, включение компании-посредника ООО «ТНР» в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми признано незаконным. Группе лиц в составе ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» и ООО «ТНР», которые изменили схему теплоснабжения в Закамском тепловом узле с целью получения необоснованной выгоды, вменено нарушение ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции».

Напомним, в результате действий единственных поставщиков тепла в Кировском районе, включивших компанию-посредника в систему теплоснабжения, произошло единовременное повышение тарифа на тепловую энергию на 56,6% и были созданы условия для его дальнейшего роста.

Антимонопольное ведомство определило теплоснабжающим компаниям штрафы на общую сумму 41,1 млн руб. ФАС ожидает, что окончательное решение по штрафам суд примет в январе.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС России по Пермскому краю:

— Кассационная инстанция подтвердила правоту нашего решения. Искусственное включение компании-посредника в систему теплоснабжения жителей Кировского района Перми признано незаконным, следовательно, тариф на тепловую энергию для потребителей должен быть пересмотрен. Согласно предписанию ФАС, нарушители обязаны в течение шести месяцев принять меры по восстановлению ситуации, существовавшей до совершённого нарушения, то есть до 2015 года, в том числе исключить ООО «ТНР» из системы теплоснабжения потребителей Кировского района Перми.