Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 17 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Тринадцать звёзд на троих. Эксперты спорят о том, «переварит» ли Пермь появление трёх новых отелей.

Владимир Епанов: Есть желание отремонтировать всё, везде и прямо сейчас. Министр физической культуры и спорта Пермского края — о допинге, массовом спорте и новых стадионах.

Поднастроили. В соглашении с застройщиками учли претензии прокуратуры.

Семь этажей в пермском зверином стиле. Проект новой сцены Театра оперы и балета приоткрылся для пермяков.

Семилетняя кибервойна. Как в России борются с интернетом.

Молочные реки. Агропром Пермского края увеличивает объёмы производства.

Голоса в обмен на деньги? Всегда ли политическая лояльность помогает заработать.

Леонид Громов: Мы экономим время заявителей. Руководитель краевого МФЦ — о том, как развивается система МФЦ и какие новые услуги скоро там появятся.

Сергей Ильин: Смешанная модель формирования думы сегодня выглядит сбалансированной. Депутат Пермской городской думы — о том, почему он против строительства «социалки» за счёт застройщиков, о выборах, повышении тарифа на проезд и 300-летии города.

Пешнигорт, Орда, Чусовой — чемпионы. В 13-й раз прошёл конкурс «Центр культуры Пермского края».

Путь к новому залу. В Екатеринбурге прошёл международный семинар, посвящённый строительству концертных залов.

«Угольный завод не так опасен, как автомобиль, который под вашим окном прогревает сосед». Развеиваем мифы и подтверждаем факты об окружающей среде в городах вместе с экологом Георгием Каваносяном.