Субсидии позволили больницам КУБа привлечь пять новых врачей Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие два месяца подразделения филиала городской клинической больницы №4 (ГКБ №4) в Кизеловском угольном бассейне (КУБ) приняли на работу пять врачей. Это повысило доступность специализированной медицинской помощи для жителей Губахи, Кизела и Гремячинска. Соответствующую задачу поставил перед краевым минздравом губернатор Максим Решетников.

По словам главного врача ГКБ №4 Андрея Ронзина, медучреждения Кизеловского бассейна были объединены с ГКБ два года назад. С того времени идёт работа по укреплению подразделений кадрами. Для этого работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», благодаря взаимодействию с администрациями территорий и ОАО «Метафракс» новым врачам предоставляются благоустроенные квартиры. Кроме того, специалисты ГКБ постоянно ведут выездной приём.

С осени 2019 года одной из новых форм привлечения кадров стало предоставление врачам денежных субсидий. Из средств ГКБ №4 таким специалистам выделяется 2 млн руб. в соответствии с договором, по которому врачи обязуются отработать в филиале не менее 5 лет. На этих условиях в учреждения КУБа недавно пришли врач-невролог, врач-хирург, врач-офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики. Один из этих специалистов дополнительно к 2 млн руб. получил ещё 1 млн руб. по программе «Земский доктор». Ещё один врач-терапевт начал трудиться в стационаре, заключив договор с больницей по программе «Земский доктор».

Как отмечают в администрации ГКБ, благодаря всем этим мерам доступность к узким специалистам в структурных подразделениях филиала значительно улучшилась и ожидание приёма по записи ко многим врачам в поликлиниках сократилось с 10—12 дней до двух-трёх дней.