Пермские водители стали реже превышать скорость Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики «Яндекс.Навигатора» пришли к выводу: за шесть лет количество нарушений скоростного режима в Перми снизилось в два раза.

В «Яндексе» посчитали время, в течение которого водители ехали с превышением скорости, а затем сравнили его с общим временем поездок. Оказалось, что в 2013 году водители превышали скорость в течение 9% от всего времени движения. К 2019 году доля снизилась до 4,5%.

Учитывалось превышение скорости на более чем 20 км/ч и только на улицах с ограничением в 60 км/ч. Главным фактором, влияющим на дисциплину водителей, называют рост числа видеокамер на дорогах Перми.