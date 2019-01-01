Пермская кинокомиссия создаст базу актёров и киноспециалистов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская кинокомиссия формирует базы данных актёров, киноспециалистов и организаций, которые работают в этой сфере или готовы оказывать услуги приезжающим киногруппам. Чтобы попасть в базу, необходимо направить анкеты на почту: filminperm@gmail.com до 25 декабря.

Напомним, Пермская кинокомиссия возобновила работу в ноябре 2019 года для продвижения региона как интересного и экономически выгодного места для съёмок фильмов, телесериалов и рекламных роликов. Пермская кинокомиссия будет оказывать услуги по организации съёмок, подбору локаций, а также поиску актёров киногруппам, приезжающим на съёмки в Пермский край.

Актёрам в анкете нужно указать полное имя, пол, возраст, рост, размер одежды и обуви, тип внешности, профильное образование, опыт работы в кино или театре, контакты и согласие на обработку персональных данных. К анкете также необходимо приложить не менее трёх фото без грима, в полный рост, по пояс и портрет.

Специалисты в области кино и организации, желающие сотрудничать с Пермской кинокомиссией, могут прислать аналогичную анкету, но вместо фото и типа внешности приложить отзывы и рекомендации.

Дополнительные вопросы можно задать координатору Пермской кинокомиссии Андрею Вилисову по телефону 8-919-49-29-887.



