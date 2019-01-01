Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Наталия Шостина возвращается «Пермская волна» захлестнёт Завод Шпагина Поделиться Поделиться Твитнуть

Фестивальный продюсер Наталия Шостина объявила о новом проекте. Фестиваль «Пермская волна» пройдёт на «Заводе Шпагина» 3—4 апреля 2020 года.

По словам Наталии Шостиной, это уже пятая инкарнация «Пермской волны», фестиваля, посвящённого новой инди- и электронной музыке. Первый раз «Волна» прошла в 2013 году в виде концерта-презентации диска, посвящённого Евгению Чичерину и выпущенного совместно с «Нашим радио»; второй раз — в том же году в рамках «Пермского калейдоскопа» в парке Горького: пермские группы играли каверы песен The Beatles; в 2014 году был совместный проект с музеем PERMM, посвящённый инди-музыке; четвёртая «Пермская волна» состоялась в 2015 году в виде фестиваля электронной музыки в Digital-порте.

Нынешняя версия «Пермской волны» будет самой масштабной. По словам Наталии Шостиной, планируется участие 30—40 молодых пермских групп и диджеев и нескольких хедлайнеров, в качестве которых выступят группы — выходцы из Перми, которые работают нынче в столицах и за рубежом.

Кроме того, в программе фестиваля — конкурс музыкальных видеоклипов и деловая программа, посвящённая презентации звукозаписывающих лейблов и современным формам продюсирования и продвижения музыкальных проектов.