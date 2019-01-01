Максим Решетников вновь проведёт прямой эфир в Instagram Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников проведёт очередной прямой эфир с помощью Instagram. Об этом он сообщил в собственном аккаунте сервиса.

Вопросы жителей принимаются под соответствующей записью в аккаунте Максима Решетникова — @reshetnikovmg. Отвечать на вопросы губернатор будет 17 декабря с 19:00.

Напомним, последний раз Максим Решетников проводил прямой эфир в октябре.