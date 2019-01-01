Максим Решетников вновь проведёт прямой эфир в Instagram
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Губернатор Пермского края Максим Решетников проведёт очередной прямой эфир с помощью Instagram. Об этом он сообщил в собственном аккаунте сервиса.
Вопросы жителей принимаются под соответствующей записью в аккаунте Максима Решетникова — @reshetnikovmg. Отвечать на вопросы губернатор будет 17 декабря с 19:00.
Напомним, последний раз Максим Решетников проводил прямой эфир в октябре.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть