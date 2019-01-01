Экс-куратора строительства пермского зоопарка заключили под стражу Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения бывшему куратору строительства Пермского зоопарка от компании «РЖД-Строй» Илье Козыреву. Он заключён под стражу. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

Напомним, Илья Козырев был задержан в Москве. Ему инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере со средствами, которые были выделены на строительство нового пермского зоопарка. Дело было возбуждено в августе 2019 года в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, похитили не менее 129 млн руб.