Проект достройки дома на ул. Толмачёва, 15 прошёл госэкспертизу Поделиться Поделиться Твитнуть

Завершилась госэкспертиза проекта достройки проблемного дома на ул. Толмачёва, 15. На проект получено положительное заключение. Для завершения объекта потребуется 355 млн руб.

Пока шла экспертиза, краевые власти направили в Фонд защиты дольщиков ходатайство о предоставлении пострадавшим гражданам мер поддержки. Фонд должен определить способ восстановления прав дольщиков: достройка за счёт средств фонда или выплата компенсаций.

Напомним, разрешение на строительство дома в Дзержинском районе Перми было выдано в 2008 году, после банкротства застройщика объект был передан ЖСК «Толмачёва, 15», созданному в 2016 году.

По данным краевого минстроя, если фонд примет решение о достройке дома на ул. Толмачёва, 15, то проекту не потребуется повторное прохождение госэкспертизы, что сократит сроки работ.

В целом краевые власти уже направили в Фонд защиты дольщиков обращения в отношении 39 проблемных объектов, застройщики которых признаны банкротами.