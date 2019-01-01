Макс Корж прокомментировал возгорание на концерте в Перми Прокуратура и Госпожнадзор инициировали проверку Поделиться Поделиться Твитнуть

Музыкант Макс Корж на своей странице в Instagram прокомментировал возгорание, произошедшее во время его концерта в Перми. Напомним, 13 декабря в Перми, в УДС «Молот», наконцерте Макса Коржа чуть не произошёл пожар. Поклонники музыканта пронесли на концерт десятки файеров, зажгли их в центре танцпола, а потом бросали на пол. Чтобы потушить горящие на полу файеры, пожарные начали заливать их водой, чему пытались помешать фанаты.

Макс Корж, музыкант:

— Пермь! Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! Но то, что там был реальный пожар и что пожарных били, — это неправда. Была стычка только с охраной. Пожарные — молодцы, потушили файеры и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодёжь.

Также музыкант добавил, что ранее происшествия случались на многих его концертах, в связи с чем мероприятия стали переносить на открытые стадионы.

Макс Корж:

— В этом году мы перебрались на открытые стадионы, оставив на конец сезона два крытых концерта, и все два попали в СМИ. Не думайте, что мне плевать на всё, я, так же как и вы, переживаю за каждый косяк и стараюсь делать всё возможное, чтобы каждый наш человек целым и счастливым вернулся домой. Пожарная, «скорая» — все рядом и начеку.

При этом прокуратура Пермского края уже организовала проверку с привлечением специалистов Госпожнадзора, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям администрации Дворца спорта и организаторам концерта с точки зрения соблюдения требований пожарной безопасности и оказания услуг при проведении массового мероприятия.







