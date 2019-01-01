Все МФЦ Пермского края закроются на новогодние каникулы Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 по 8 января все многофункциональные центры (МФЦ) Пермского края будут закрыты на новогодние каникулы. Об этом сообщает сайт краевого МФЦ.

Органы исполнительной власти также прекратят работу в этот период, поэтому срок выдачи готовых документов может увеличиться. В первую очередь это коснется заявителей, обратившихся в МФЦ после 20 декабря.

В связи с предстоящими каникулами за 10 дней декабря услугами МФЦ уже воспользовались 70 850 человек, что на 37% больше, чем в ноябре. Сегодня среднее число посетителей центрального МФЦ на ул. Куйбышева, 9 составляет 2,5 тыс. человек в день. В краевом МФЦ скачок объясняют желанием граждан оформить документы до конца 2019 года. Самыми популярными запросами в МФЦ являются услуги Росреестра и МВД, а также оформление паспорта.