«Уралкалий» подарил жителям Соликамска новогодний ледовый городок Поделиться Поделиться Твитнуть

В минувшие выходные в центральной части Соликамска открылся ледовый городок, созданный при финансовой поддержке «Уралкалия». На главной городской площади жителям доступны каток и игровые комплексы для всех возрастов. Также здесь установлены Дед Мороз и Снегурочка. Воскресенскую площадь города в этом году украсили световая конструкция «Олень с санями» и декоративная светотехника.

Также при поддержке «Уралкалия» в новогоднюю ночь в двух районах города будет запущен фейерверк. Кроме того, компания выделила средства для приобретения 600 новогодних подарков для воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей, а также детей, проживающих в сельских территориях Соликамского городского округа.

Максим Томилин, генеральный директор ООО «Уралкалий-Ремонт»:

— Новый год — любимый праздник взрослых и детей, и по ставшей уже доброй традиции «Уралкалий» ежегодно финансирует строительство ледового городка в центральной части города. Ледовый городок позволит всем жителям Соликамска активно провести новогодние каникулы и станет отличным местом отдыха для всех горожан.

В 2018 году «Уралкалий» профинансировал строительство ледового городка и подарил Соликамску искусственную ель высотой 15 м для установки на центральной площади. В 2017 году компания также выделила средства на новогодний ледовый городок, приобретение и установку зимних горок, которые можно использовать ежегодно.