«ЛУКОЙЛ-ПНОС» поддержал экопроект школы №132 Поделиться Поделиться Твитнуть

При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 12 декабря в пермской школе №132 появилась «Зелёная земля». Проект под названием Terra Verde стал победителем конкурса «Пермь — мастерская будущего», который проводится пермскими нефтепереработчиками.

Обновлённое пришкольное пространство Terra Verde представляет собой эколого-краеведческий экскурсионный маршрут.

Вера Мартынюк, помощник генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

— Ученики школы №132 являются постоянными участниками нашего конкурса школьных экологических проектов, одерживали победы в различных номинациях. И это приятно, приятно поддерживать добрые и полезные инициативы, направленные на изменение не только окружающего пространства, но и сознания нас, горожан.

В пространстве Terra Verde можно изучать природные экосистемы, узнать о событиях и героях Великой Отечественной войны. В дальнейшем площадка может использоваться для проведения лабораторных работ и квестов. Авторы проекта уже высказывают планы по дальнейшим перспективам, намечают новые точки и задачи, которые, к примеру, проиллюстрируют, как правильно сортировать мусор, для чего сдавать макулатуру.

Проект Terra Verde стал уже вторым реализованным в этом году школой №132. Ранее здесь прошли соревнования по спортивной орнитологии — бердингу.