В Перми введут налог на самозанятых граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход для самозанятых на ещё 19 регионов страны, в том числе на Пермский край. Изменения вводятся с 1 января 2020 года.

Эксперимент действует в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане, где ставки по такому режиму составляют 4% от доходов физлиц, и 6% — от юрлиц. Кроме того, самозанятым доступен упрощённый порядок регистрации через мобильное приложение и отсутствие отчётности перед государственными органами.