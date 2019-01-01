В Перми введут налог на самозанятых граждан

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход для самозанятых на ещё 19 регионов страны, в том числе на Пермский край. Изменения вводятся с 1 января 2020 года.

Эксперимент действует в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане, где ставки по такому режиму составляют 4% от доходов физлиц, и 6% — от юрлиц. Кроме того, самозанятым доступен упрощённый порядок регистрации через мобильное приложение и отсутствие отчётности перед государственными органами.

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