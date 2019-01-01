Объявлена музыкальная программа новогоднего Red Market Фестиваль пройдёт 21-22 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

21—22 декабря в Перми, на «Заводе Шпагина», пройдёт фестиваль Red Market. Традиционно в программе предусмотрены продажа товаров (одежда, аксессуары, предметы интерьера, косметика), food-зона, музыкальные выступления, мастер-классы, а также программа лекций.

По данным группы фестиваля «ВКонтакте», 21 декабря на фестивале выступят Kapusha, Klassen & Fifty и Лиза Громова, которая представит новую пластинку. 22 декабря на сцену выйдет пермская рок-группа ROCKY II Music Band.

Стоимость билета на оба дня фестиваля составляет 200 руб. Дети до 12 лет и пенсионеры посетят фестиваль бесплатно.