Жителя Чернушки приговорили к 3,5 годам колонии за оборот кокаина Поделиться Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Чернушки, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как установил суд, 20 августа 2019 года сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте на выходе из вагона задержали одного из пассажиров поезда сообщением Санкт-Петербург — Новокузнецк. При досмотре транспортные полицейские обнаружили в кармане куртки пассажира пачку от сигарет, в которой находился белый порошок. Экспертиза показала, что в пачке находилось 99 г кокаина, что приравнивается к крупному размеру. Установлено, что подозреваемый приобрёл наркотики в Санкт-Петербурге за 150 тыс. руб.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в крупном размере без цели сбыта). Суд приговорил жителя Чернушки к 3,5 годам колонии.