В новогоднюю ночь в Перми похолодает до -33 В каникулы мороз достигнет - 41 градуса Поделиться Поделиться Твитнуть

Портал Gismeteo опубликовал долгосрочный прогноз погоды в Перми. Согласно этим данным, в ночь на 27 и 28 декабря столбик термометра опустится до 34 и 35 градусов ниже нуля. Далее последует незначительное потепление. 31 декабря в Перми днем ожидается -26 градусов, в ночь на 1 января — -33 градуса.

Морозная погода сохранится на все каникулы. Так, согласно прогнозу, в ночь на 10 января можно ожидать похолодания до -41 градуса.