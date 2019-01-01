Прокуратура потребовала устранить нарушения при ремонте моста через Ласьву Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Строймост» должно было сдать мост через реку Ласьва в Краснокамском районе до 1 августа. Но в связи с увеличением объема работ, цены контракта и изменения срока выполнения работ, муниципальный контракт продлили до 15 октября.

Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, работы до настоящего времени на мосте не завершены. Техническая экспертиза выявила многочисленные дефекты мостового полотна и иных сопутствующих строений, влияющих на безопасность дорожного движения. «Указанные недостатки не устранены в связи с чем, движение транспортных средств по мосту не отвечает требованиям безопасности, ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

По итогам проверки прокурором главе Краснокамского городского округа внесено представление об устранении нарушений.



