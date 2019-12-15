Пермские пожарные потушили возгорание на концерте Макса Коржа в УДС "Молот" На предыдущем концерте в Пензе из-за применения файеров несколько человек получили ожоги Поделиться Поделиться Твитнуть

Скриншот с видео из Instagram

В пятницу, 13 декабря, в Перми в УДС «Молот» на концерте Макса Коржа чуть не произошёл пожар.

Видео с концерта было опубликовано в социальных сетях. Поклонники музыканта пронесли на концерт десятки файеров, зажгли их в центре танцпола, а потом бросали на пол. Чтобы потушить горящие на полу файеры, пожарные начали заливать их водой. Как сообщает E1.RU, это вызвало у молодых людей недовольство, и они даже отобрали у сотрудников МЧС пожарный рукав, мешая тушению огня. Конфликт удалось прекратить с помощью полиции. Всё это время Корж находился на сцене и не прерывал своё выступление.

Организатор концерта Илья Хипхоп сообщил URA.RU, что пожарные дежурили на месте и были готовы к тому, что фанаты зажгут файеры. По его словам, пожарным поставили задачу заливать горящие файеры водой только в тот момент, когда они оказывались на полу.

Как пояснили корреспонденту «Российской газеты» в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время информация об инциденте, собранная сотрудниками полиции, передана для проверки в МЧС.

Отметим, что фанаты Макса Коржа уже не раз использовали пиротехнику на концертах этого артиста в разных городах. Поэтому за несколько часов до концерта в Перми в группе «Макс Корж» было опубликовано объявление для фанатов с требованием не проносить на стадион и не использовать дымовые шашки, файеры, сигнальные ракеты, петарды, пиротехнику и другие легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы.

6 декабря Макс Корж выступил в Пензе в спорткомплексе «Дизель-Арена». В ходе концерта фанаты артиста зажгли многочисленные файеры. Как сообщает ИЦ «Пензенская правда», для предотвращения пожара на танцпол принесли вёдра с водой и песком.

На видео в социальных сетях видно, что фанаты сами пытались ногами затушить лежавшие на полу файеры. В результате несколько человек получили ожоги. Как сообщила Рenzainform.ru начальник отдела прокуратуры Пензенской области Светлана Лейгер, из-за того, что в здании Ледового дворца «Дизель-Арена» в нарушение требований пожарной безопасности применялся открытый огонь, прокуратура начала проверку.