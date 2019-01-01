Суд на полтора года дисквалифицировал главврача Еловской ЦРБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Суд дисквалифицировал главного врача Еловской центральной районной больницы Елену Трубину. Основанием для этого стали нарушения при проведении закупок, выявленные надзорным органом, сообщает пресс-служба прокуратуры .

Как установили сотрудники прокуратуры, в течение 2019 года больница заключила контракты с 16 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на общую сумму более 3 млн руб., однако сделки не оплатила.

В связи с этим прокурором Еловского района в отношении главного врача больницы Елены Трубиной, ранее уже подвергнутой административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, возбуждено дело по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершённое повторно).

Мировым судьёй судебного участка №3 Осинского судебного района Пермского края главный врач больницы признана виновной, ей назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год 6 месяцев.