Филиал «Азот» завершает год 150-летия Периодической таблицы химических элементов Поделиться Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» организовал интеллектуально-развлекательную игру для школьников «Эйнштейн party». Этим завершился цикл мероприятий, посвящённых 150-летию Периодической таблицы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, сообщает пресс-служба предприятия.

В интеллектуальном турнире соревновались 12 команд из школ и учреждений дополнительного образования города Березники. Всего приняли участие около 100 детей в возрасте 11—13 лет. В семи турах школьникам задавались вопросы, за определённое время команды должны были ответить. На одном из этапов прозвучали вопросы о Дмитрии Менделееве, Периодической таблице и её элементах. Участники игры показали отличные знания в химии. Первое место по количеству баллов заняла команда из гимназии №9 «Мозгошмыги», второе — «М3» школы №3, тройку победителей замкнула команда «ДНК» из 30-й школы.

Напомним, год, посвящённый Периодической таблице Менделеева, открыла олимпиада по химии среди школьников. В рамках цикла мероприятий был создан телепроект «Лица завода. ЭЛЕМЕНТарно», в котором рассказывается о жизни молодых сотрудников и их увлечениях. Самым масштабным событием стал арт-моб «Нарисуй свой элемент», в нём приняли участие около 130 березниковцев. Он вошёл Книгу рекордов России под названием «Наибольшая площадь таблицы Менделеева, состоящая из изображений химических элементов, в России». Общая площадь таблицы составила 63 м2. Подготовка заняла около месяца, более 300 жителей города Березники сделали таблички элементов своими руками.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Эта игра — яркий аккорд, которым мы завершаем год, посвящённый юбилею Периодической таблицы химических элементов Менделеева. Мы рады, что такое большое количество жителей города, школьников откликнулись на наши предложения и приняли участие в проектах. Мы постарались сделать их не только интересными, но и образовательными.