Григорий Середкин Половину прикамской недвижимости перевели «в цифру» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае оцифровали свыше 50% архива краевой Кадастровой палаты. Это более 520 тыс. кадастровых дел, сообщает пресс-служба палаты.

Цифровизация недвижимости даст возможность оперативного оказания учётно-регистрационных услуг вне зависимости от расположения объекта.

«Сегодня в каждом регионе существуют электронные копии тех документов, на основании которых информация об объекте была внесена в реестр недвижимости. Благодаря этому не важно, где расположен объект, в регионе заявителя или нет, все учётно-регистрационные действия будут совершены в установленные сроки: от пяти до десяти рабочих дней в зависимости от вида операции. То же касается получения копии документов на объект другого региона. Достаточно подойти в любой МФЦ и запросить нужный документ. Через три рабочих дня копия этого документа будет у собственника на руках», — сообщает заместитель директора Кадастровой палаты Пермского края Елена Тимшина.

Физические и юридические лица могут запрашивать документы из архива Кадастровой палаты при проведении сделок с недвижимостью, а также для решения земельных споров. Запрос можно подать в ближайшем МФЦ, направить в адрес Кадастровой палаты по почте или воспользоваться электронными сервисами Росреестра. Электронный документ заверяется цифровой подписью и обладает такой же юридической силой, что и бумажный. Получение сведений из архива занимает не более трёх рабочих дней.



В архивах Федеральной кадастровой палаты находятся около 62 млн кадастровых или реестровых дел. Более 33,8 млн из них обрели свои цифровые копии.