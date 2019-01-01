Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми будет лёгкий мороз без снегопадов Поделиться Поделиться Твитнуть

Выходные в Перми, 14 и 15 декабря, ожидаются относительно морозными и малооблачными. Так, по сообщению Гидрометцентра РФ, в субботу дневная температура составит -9°, в воскресенье — -11°. Ночная температура может опуститься до -14°.

По информации ГИС-Центра ПГНИУ, дневная температура в оба дня составит примерно -10°, при этом в ночь на воскресенье может похолодать до -17°. Специалисты считают, что с началом следующей недели начнётся небольшое потепление.